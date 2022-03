Unsere Deerns in der Bundesliga : Christin Meyer stürmt für Werder Bremen

In der Serie „Unsere Deerns“ stellen wir Bundesliga-Fußballerinnen aus Schleswig-Holstein vor. In der siebten Folge berichten wir von Christin Meyer, die ihre Schuhe für Werder Bremen schnürt.

Bremen | Von der ersten Sekunde an habe Christin Meyer gemerkt, dass sie hoch hinaus will. Die Fußballerin aus Bönningstedt ist mittlerweile in der Bundesliga angekommen. Und dort will sie sich auch in naher Zukunft wie bisher präsentieren. „Weiterhin auf höchstem Niveau Fußball spielen – das ist das Ziel für die nächste Zeit“, sagt Meyer. Unsere Deerns (Fo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.