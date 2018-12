Drama in Stuttgart : Vater von VfB-Kapitän stirbt im Stadion

Drama nach dem Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC: Auf der Tribüne starb der Vater des VfB-Kapitäns.

von Gregory Straub und dpa

15. Dezember 2018, 20:18 Uhr

Stuttgart | Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart trauert um Herbert Gentner. Der Vater des VfB-Kapitäns Christian Gentner sei am Samstag "unmittelbar nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC im Stadion verstorben", teilte der Club auf seiner Internetseite mit. "Der VfB Stuttgart ist in diesen schweren Stunden mit seinen Gedanken ganz bei der Familie Gentner", heißt es in der Mitteilung weiter.

Zunächst hatte die Meldung die in der Mercedes-Benz-Arena die Runde gemacht, wonach der Vater des Spielers reanimiert werden müsse. Die Spieler des VfB Stuttgart hatten daraufhin geschlossen auf Interviews nach dem 2:1-Sieg gegen Hertha BSC verzichtet. Kapitän Gentner war sofort zu seinem Vater geeilt.