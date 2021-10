Nations League : „Champions bleiben wir“: Presse nach Italiens Niederlage

Auch nach dem Ende der Weltrekordserie des Fußball-Europameisters herrscht in Italien mehr Stolz als Trauer.

Milano | „Die Champions bleiben wir“, schrieb die Sporttageszeitung „Gazzetta dello Sport“ nach dem 1:2 (0:2) der italienischen Nationalelf im Nations-League-Halbfinale gegen Spanien in Mailand. „So schaut also die Bestie Niederlage aus. Wir konnten uns fast nicht mehr dran erinnern, wie sie aussieht“, heißt es in dem Blatt weiter. „Corriere dello Sport“ sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.