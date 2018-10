Nach Absturz auf Platz 18 : Bundesliga: VfB Stuttgart entlässt Trainer Tayfun Korkut

Erste Trainerentlassung in der Fußball-Bundesliga: Der VfB Stuttgart trennt sich von Tayfun Korkut.

von Kim Patrick von Harling

07. Oktober 2018, 09:29 Uhr

Ein Sieg, zwei Unentschieden, vier Niederlagen und Platz 18 – so liest sich die Bilanz des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. Am Samstag folgte eine 1:3-Schlappe im Kellerduell bei Hannover 96. Nun wurde Trainer Tayfun Korkut entlassen, das teilte der Verein am Sonntag mit

Suttgart | "Die ausbleibende sportliche Entwicklung im Laufe dieser Saison und die negativen Ergebnisse haben uns dazu bewogen, diesen Schritt zu vollziehen", begründet Sportvorstand Michael Reschke seine Entscheidung. " Tayfun Korkut hat die Mannschaft in der vergangenen Saison in einer sehr schwierigen Situation übernommen und mit einem außergewöhnlichen Lauf frühzeitig den Klassenerhalt gesichert. Dafür sind wir ihm und seinen beiden Co-Trainern Ilija Aracic und Steven Cherundolo sehr dankbar."