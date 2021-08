Fußball im TV : Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League: Wer zeigt was?

Das TV-Angebot ist für Fußball-Fans unübersichtlich geworden. Durch den Abschluss neuer Fernsehverträge, die von dieser Saison an gültig sind, wird es für die Hardcore-Anhänger teuer, wollen sie alle Spiele sehen. Aber es gibt auch kostenfreie Angebote.

München | Der DFB-Pokal startet am Wochenende, die Fußball-Bundesliga eine Woche später und schon kurz danach die Champions League - aber welcher Sender zeigt eigentlich was? „Den Überblick zu behalten, ist ziemlich schwer“, sagt Sky-Moderatorin Nele Schenker. Die Deutsche Presse-Agentur bietet eine Übersicht. DFB-POKAL: Das Angebot an Pokalspielen im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.