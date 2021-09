Champions League : Brügge-Trainer Clement: „Punkt in Leipzig wäre Überraschung“

Trainer Philippe Clement sieht den belgischen Fußball-Meister FC Brügge trotz des starken Starts in die Champions League bei RB Leipzig als Außenseiter.

Leipzig | „Wenn wir in Leipzig einen Punkt holen, wäre das eine Überraschung“, sagte der 47-Jährige. „Aber wir haben schon gegen Paris eine Überraschung geschafft. Wenn wir noch einmal überraschen könnten, wäre das ein großer Schritt.“ Brügge tritt am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) bei Vizemeister Leipzig an, am ersten Spieltag der Gruppenphase hatten die Belgi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.