Neuer Trainer, bekannte Sprüche : Mit Phrasen zum Erfolg? Markus Weinzierl in Stuttgart vorgestellt

Bei seiner Vorstellung in Stuttgart hat der neue Coach Markus Weinzierl nicht mit altbekannten Redewendungen gespart.

von Nina Brinkmann

10. Oktober 2018, 13:53 Uhr

Stuttgart | Authentische Interviews, in denen Sportler oder ihre Trainer mal einen Spruch heraushauen, werden immer seltener. Auf der einen Seite verständlich, wenn man bedenkt, dass ein Satz manchmal schon ausreicht, um eine große Debatte loszutreten. Andererseits geht so der Spaß am Lesen von Interviews oder dem Zuhören beim TV-Interview verloren, wenn die Hälfte der Antworten in jedem anderen Gespräch ebenfalls zu hören sind.

Weiterlesen: Weinzierl soll Stuttgart zum Erfolg führen: "Vom Potenzial überzeugt"

Auch Markus Weinzierl hat bei seiner Vorstellung als neuer Trainer des VfB Stuttgart das ein oder andere Mal in die Phrasenkiste gegriffen. Beispiel gefällig: "Jetzt gilt es, von Tag zu Tag denken". Natürlich. Wir haben einige Aussagen au der Pressekonferenz zusammengetragen.