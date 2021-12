Champions League : Bayern ohne Gnabry und Goretzka - Kimmich-Rückkehr naht

Der FC Bayern München muss das letzte Champions-League-Spiel des Jahres ohne die Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry und Leon Goretzka bestreiten.

München | Der angeschlagene Gnabry trainierte am Tag vor dem Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Barcelona wegen Adduktorenproblemen individuell, Goretzka musste das Abschlusstraining vorzeitig beenden. Den Mittelfeldakteur plagten bereits vor dem 3:2 gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag Schmerzen an der Patellasehne. Zudem falle...

