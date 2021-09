Europas bester Torjäger : Bayern-Stürmer Lewandowski erhält „Goldenen Schuh“

Torjäger Robert Lewandowski erhält am Dienstag (14.00 Uhr) den „Goldenen Schuh“ für den erfolgreichsten Torschützen Europas der Saison 2020/21.

München | Torjäger Robert Lewandowski erhält am Dienstag (14.00 Uhr) den „Goldenen Schuh“ für den erfolgreichsten Torschützen Europas der Saison 2020/21. Der Angreifer des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München soll die unter allen Stürmern begehrte Auszeichnung im FC Bayern Museum in der Allianz Arena entgegennehmen. Lewandowski hatte in der vorigen Bunde...

