Bundesliga : Bayern-Profi Choupo-Moting mit Coronavirus infiziert

Das Coronavirus hat beim FC Bayern München schon wieder zugeschlagen.

München | Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting ist positiv getestet worden, wie der deutsche Fußball-Meister mitteilte. Der 32 Jahre alte Offensivspieler des FC Bayern befinde sich in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt in häuslicher Isolation. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Choupo-Moting war vor der Bekanntgabe der Infektion bereits in ...

