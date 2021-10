Bundesliga : BVB gegen Köln weiter mit Personalsorgen: Emre Can fällt aus

Borussia Dortmund muss im Spiel gegen den 1.

Dortmund | FC Köln am Samstag (15.30/Sky) auf Emre Can verzichten. Der Mittelfeldspieler habe eine Muskelverletzung erlitten, die sich bis nach der Länderspielpause hinziehen werde, sagte BVB-Trainer Marco Rose. Es sei eine kleine Verletzung, „aber eine die es nicht möglich macht, die nächsten zwei, drei Spiele zu spielen.“ Neben Can fällt auch Torjäger Er...

