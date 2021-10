8. Spieltag : BVB für einen Tag an der Spitze: 3:1-Sieg gegen Mainz

Ein Zaubertor von Kapitän Marco Reus und zwei Treffer von Rückkehrer Erling Haaland haben Borussia Dortmund zumindest für einen Tag die Bundesliga-Spitze beschert.

Dortmund | Mit dem 3:1 (1:0) über den FSV Mainz zog das Team von Trainer Marco Rose an den beiden führenden Teams aus München und Leverkusen vorbei, die sich am Sonntag im Ligagipfel gegenüberstehen. Ein sehenswerter Schuss aus 15 Metern von Reus (3. Minute) in den Torwinkel, ein verwandelter Handelfmeter von Haaland (54.) und ein Last-Minute-Treffer des Norw...

