Borussia Dortmund : BVB erneut über Wochen ohne Haaland: „Nicht gut für uns“

Borussia Dortmund muss erneut auf Erling Haaland verzichten.

Dortmund | „Erling wird ein paar Wochen fehlen. Er hat eine Verletzung am Hüftbeuger. Es wird ein bisschen Zeit ins Land gehen“, sagte Trainer Marco Rose einen Tag vor dem Bundesligaspiel bei Arminia Bielefeld an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der Ausfall des torgefährlichsten Profis, der erst am vergangenen Wochenende gegen Mainz nach rund dreiwöchiger Zwan...

