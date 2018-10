Champions League live auf Sky : Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid live im TV und Live-Stream

Hier erfahren Sie, wie Sie die Champions League mit Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid live im TV und Livestream sehen können.

von Christopher Bredow

23. Oktober 2018, 17:19 Uhr

Hamburg | Borussia Dortmund ist nicht nur Tabellenführer der Bundesliga, sondern auch in der Gruppenphase der Champions League 2018/19 läuft bisher alles nach Plan. Mit Atlético Madrid wartet am Mittwoch, 24. Oktober 2018 (Anstoß 21 Uhr), allerdings der erste richtige Gradmesser auf den BVB. So sehen Sie Dortmund gegen Atlético live im TV und Live-Stream.

BVB - Atlético Madrid live im TV und Live-Stream: Sky zeigt Champions League live

Ohne Pflichtspielniederlage steht der BVB derzeit unter Trainer Lucien Favre da - und so soll es auch an diesem Mittwoch bleiben, wenn das spanische Schwergewicht Atlético Madrid nach Dortmund kommt. Nach den ersten beiden Gruppensiegen gegen den FC Brügge und AS Monaco ist Atletico die bisher wohl größte Herausforderung für die Borussia. (Lesen Sie hier: Pro und Contra - ist der BVB bereit für die Meisterschale?)

Auf dem Pay-TV-Sender Sky wird das Spiel von Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid live im TV und Live-Stream übertragen. Sky geht bereits um 18 Uhr auf Sendung, um auf den Champions-League-Abend einzustimmen. Auf dem Sender "Sky Sport 1" begrüßt Moderator Michael Leopold unter anderem Dietmar Hamann und Ewald Lienen als Experten im Studio. Ab 18.55 Uhr ist auf dem Sender die Konferenz mit den ersten beiden Gruppenspielen des Tages in der Champions League live zu sehen. Auf dem Sender "Sky Sport 2" geht es dann um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung vor dem BVB-Spiel weiter. Auf diesem Sender ist ab 21 Uhr dann auch das Einzelspiel vom BVB gegen Atletico live im TV zu sehen. Als Kommentator ist dabei Wolff Fuss im Einsatz. In der Konferenz auf "Sky Sport 1" kann neben Dortmund gegen Madrid ab 21 Uhr unter anderem auch das Spiel von Galatasaray Istanbul gegen Schalke 04 live mitverfolgt werden.

BVB - Atletico live im Stream: Champions League live auf "Sky Go"

Über das Streaming-Portal "Sky Go" können Sky-Abonnenten die Champions League mit der Partie des BVB gegen Atlético Madrid live im Stream mitverfolgen. Der Abruf des Livestreams ist allerdings an ein kostenpflichtig abgeschlossenes Abonnement bei Sky gebunden. Abgerufen werden kann "Sky Go" sowohl auf dem PC, als auch via App auf Smartphones und Tablets. Bei der Nutzung sollte lediglich auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden. (Lesen Sie hier: Reifeprüfung für den BVB gegen Atllético.)

Eine kostenlose und legale Alternative zum Live-Stream von Sky gibt es für die Begegnung des BVB gegen Atletico nicht. Zwar sind im Internet zahlreiche kostenfreie Angebote zu finden, von der Nutzung dieser Streams ist allerdings abzuraten, da sie sich mindestens in einer rechtlichen Grauzone befinden.

Wo läuft die Champions League 2018/19 live im TV und Livestream?

Was die Live-Übertragungen der Champions League 2018/19 angeht, müssen sich die Fußballfans seit Beginn der Saison 2018/19 umstellen. Bis zur vergangenen Saison hielt der Bezahlsender Sky noch die Rechte an allen TV-Übertragungen der Königsklasse und das ZDF zeigte jeden Spieltag ein Spiel mit deutscher Beteiligung live im Free-TV. Seit dieser Spielzeit darf das ZDF keine Champions League mehr live übertragen, aber mit dem kostenpflichtigen Streaming-Dienst DAZN ist ein neuer Anbieter hinzugekommen, mit dem sich Sky die TV-Rechte teilt. (Lesen Sie hier: Sky und DAZN teilen sich Live-Übertragung der Champions League.)

Wer alle Spiele der Champions League 2018/19 live im TV und Livestream sehen will, muss ab jetzt also für zwei Dienste zahlen: Sky und DAZN. Das Vertragswerk zwischen beiden Sendern ist dabei recht unübersichtlich gestaltet. Klar geregelt ist, dass Sky alle 40 Konferenzen live zeigt, dafür aber nur noch 34 statt der insgesamt 138 Einzelspiele pro Saison live übertragen werden. Die restlichen 104 Live-Spiele sind exklusiv nur auf DAZN zu sehen. "Wir konzentrieren uns auf das Beste, unser Partner auf die Breite", sagte Sky-Chef Carsten Schmidt dazu. Dazu zählen auch einige Spiele mit deutscher Beteiligung, wenngleich Sky verspricht, den Großteil der deutschen Spiele selbst live zu übertragen. Im Free-TV ist die Champions League nicht mehr live zu sehen.

In der Champions-League-Gruppenphase werden an sechs Spieltagen insgesamt 96 Gruppenspiele ausgetragen. Angestoßen wird dienstags und mittwochs um 18.55 und 21 Uhr. Sky zeigt pro Tag und Anstoßzeit eine Konferenz live und hat zudem zwölf Einzelspiele im Programm - also zwei pro Spieltag. Die restlichen 84 Vorrundenspiele laufen live auf DAZN. Während Fußballfans bei Sky ein individuelles Paket abschließen müssen, um die Champions League live sehen zu können, ist es bei DAZN einfach geregelt: Für 9,99 Euro pro Monat ist das komplette Programm abrufbar.