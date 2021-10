Bundesliga : BVB-Abwehrchef Hummels: „Großen Schritt nach vorne gemacht“

Abwehrchef Mats Hummels sieht Borussia Dortmund auf einem guten Weg zu einem stabileren Spitzenteam.

Dortmund | „Es ist sehr viel erwachsener und reifer, wie wir spielen. Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht“, sagte der 32 Jahre alte Fußball-Nationalspieler der „Sport Bild“. Den Saisonstart in der Bundesliga bewertete er mit der Note 2: „Wir haben in der Champions League sechs Punkte geholt, sind in der Liga Dritter mit einem Punkt Rückstand, im Po...

