Bundesliga : Auswechslung: Bayern-Profi Hernández angeschlagen

Lucas Hernández hat sich beim 5:2-Sieg des FC Bayern München bei Union Berlin verletzt.

Berlin | Der 25 Jahre alte französische Innenverteidiger wurde im Stadion An der Alten Försterei in der 68. Minute ausgewechselt. „Hernández hat einen Schlag unterhalb vom Knie bekommen, er hatte angedeutet, dass er nicht mehr weiterspielen kann“, erklärte Co-Trainer Dino Toppmöller nach dem Bundesliga-Spiel, bei dem er erneut den noch in Corona-Quarantäne ...

