Nationalmannschaft : Auftakt in Italien - Wembley-Rückkehr im September

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem Auswärtsspiel in Italien in die Nations League.

Nyon | Am 4. Juni 2022 tritt die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick beim Europameister an. Bereits drei Tage später kommt es zur ersten EM-Revanche mit dem Heimspiel gegen England. Gegen die Three Lions hatte die DFB-Elf im EM-Achtelfinale im Juni dieses Jahres 0:2 verloren. Am 11. Juni steht das Auswärtsspiel beim dritten Gruppenkonkurrenten Ungarn...

