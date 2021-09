Nationalmannschaft : Aufsteiger Raum winkt gegen Armenien A-Länderspieldebüt

Robin Gosens kann gegen Armenien nicht auflaufen. Hansi Flick muss entscheiden, ob er Neuling David Raum den vakanten linken Außenposten zutraut. Der Youngster erlebt einen spannenden Sommer.

Stuttgart | David Raum hat einen bewegten Sommer hinter sich. Aufstieg mit Greuther Fürth, Wechsel zur TSG 1899 Hoffenheim, dazu U21-Europameister und die Teilnahme am olympischen Fußballturnier in Japan. Ein strapaziöses Programm. Und der nächste Höhepunkt in Raums Profi-Karriere könnte in Stuttgart folgen. Da Robin Gosens wegen einer Kapselverletzung am link...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.