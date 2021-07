Olympisches Fußball-Turnier : Auch Frankreich und Argentinien bei Olympia raus

Neben Europameister Deutschland haben sich zwei weitere prominente Teams in der Vorrunde beim olympischen Fußball-Turnier verabschiedet.

Rifu | Auch Frankreich und Argentinien müssen frühzeitig die Heimreise antreten. Die Equipe Tricolore verlor überraschend klar gegen Japan 0:4 (0:2) und belegte damit in Gruppe A nur den dritten Platz hinter den Gastgebern und Mexiko, das gegen Südafrika 3:0 (2:0) gewann. In Gruppe C reichte Argentinien ein 1:1 (0:0) im Top-Duell mit Spanien nicht zum ...

