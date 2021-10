Sportchef Arminia Bielefeld : Arabi: „In dieser Liga eigentlich nichts zu suchen“

Sportchef Samir Arabi sieht trotz des schwachen Saisonstarts von Arminia Bielefeld in die Fußball-Bundesliga keinen Grund zur Unruhe.

Bielefeld | „Jedes Jahr Bundesliga-Fußball ist ein großes Geschenk. Es geht für uns in der Bundesliga immer ums nackte Überleben. Es ist ein purer Kampf, und wir sollten in unserer Situation der Liga gegenüber demütig sein“, sagte er in einem Interview der Zeitung „Die Glocke“. Mit nur vier Punkten aus den bisherigen sieben Spielen rangieren die Ostwestfalen derz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.