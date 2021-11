Bundesliga : Ansetzungen: Topspiel BVB gegen Bayern am Samstagabend

Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Herausforderer Borussia Dortmund und Titelverteidiger FC Bayern München wird erwartungsgemäß am Samstagabend stattfinden.

Frankfurt am Main | Über die Ansetzung am 4. Dezember (18.30 Uhr/Sky) informierte die Deutsche Fußball Liga (DFL), indem sie die Spieltage 14 bis 21 zeitgenau terminierte. Der Rekordmeister aus München wird am 7. Januar 2022 (20.30 Uhr) auch die Rückrunde eröffnen. Dann geht es gegen die Borussia aus Mönchengladbach, gegen die die Bayern im Pokal jüngst eine 0:5-Schlappe...

