Sommerspiele in Tokio : Amiri vor Olympia-Auftakt: „Ganze Mannschaft ist heiß“

Die deutsche Fußball-Auswahl blickt dem Olympia-Auftakt gegen Brasilien mit riesiger Vorfreude entgegen.

Yokohama | „Ich glaube, die ganze Mannschaft ist heiß auf das Turnier“, sagte Nationalspieler Nadiem Amiri am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Yokohama, wo das Team von Stefan Kuntz am Donnerstag (13.30 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) auf die Seleção trifft. Der Spieler von Bayer Leverkusen bezeichnete die Neuauflage des Olympia-Finals in Rio als „Kracher“, vor...

