Testspiel in Cagliari : 7:0-Sieg für Italien gegen San Marino

Italiens Fußball-Nationalmannschaft hat ein Testspiel gegen San Marino klar gewonnen.

Cagliari | Die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini setzte sich am Freitagabend in Cagliari mit 7:0 (2:0) durch. Federico Bernardeschi brachte die Italiener in der 31. Minute in Führung, vor der Pause traf auch noch Gianmarco Ferrari (33.). Matteo Politano (49., 77.), Andrea Belotti (67.) und ebenfalls mit einem Doppelpack Matteo Pessina (75., 86.) machten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.