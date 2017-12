Freiburg siegt noch : 3:4 nach 3:0 im Schneetreiben: 1. FC Köln in Schockstarre

Was für ein Schlussspurt! Der SC Freiburg dreht in Köln die Partie nach 0:3-Rückstand und feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Das entscheidende Tor fällt erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Für den 1. FC Köln läuft derzeit alles schief.