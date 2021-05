34. Spieltag : 250 Zuschauer beim letzten Saisonspiel der Bayern

Der FC Bayern München wird sein letztes Saisonspiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg am Samstag vor 250 Zuschauern in der Allianz Arena bestreiten.

München | 100 Karten davon werden die Bayern an Personen aus dem Gesundheitswesen vergeben, „die während Corona so hart für unsere Gesellschaft arbeiten“, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. „Es wird unser erstes Heimspiel vor Zuschauern seit dem 8. März 2020“, wurde Präsident Herbert Hainer zitiert. „Wir sind glücklich über die kurzfristige Möglichkeit...

