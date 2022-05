Fußball : 22 Tore zum Ende der Abstiegsrunde bei Regionalliga Nord

Nach dem letzten Spieltag der Abstiegsrunde in der Fußball-Regionalliga Nord waren die Kicker noch einmal fleißig und erzielten in fünf Partien 22 Tore. Alle Entscheidungen waren aber bereits zuvor gefallen: Das spielfreie Altona 93 muss ebenso in die Oberliga absteigen wie der Heider SV, der FC Oberneuland, der Hannoversche SC und der Lüneburger SK Hansa.

Als Spitzenreiter blieb Phönix Lübeck u...

