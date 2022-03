2. Bundesliga : 2:3 in Rostock: Holstein Kiel kassiert vierte Niederlage

Holstein Kiel ist in der 2. Fußball-Bundesliga endgültig wieder im Abstiegskampf angekommen. Die „Störche“ verloren am Freitagabend ein spektakuläres Nordduell beim FC Hansa Rostock mit 2:3 (0:1). Durch die vierte Niederlage in Serie wurde die Mannschaft von Marcel Rapp in der Tabelle von dem Aufsteiger überholt.

Die Rostocker gingen durch Pascal Breier (4.), John Verhoek (68.) und Hanno Behrens (81.) gleich drei Mal in Führung. Alexander Mühling (50.) und ein Eigentor von Calogero Rizzuto (71.) brachten die Kieler aber nur zwei Mal wieder zurück. Der Treffer zum 1:1 war dabei besonders kurios. Denn Mühling köpfte aus kurzer Distanz auf das Tor, der Klärungsver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.