Finale im SHFV-Pokal : Martin Pitters Abschiedsgeschenk: SC Weiche Flensburg 08 steht im DFB-Pokal

Der 22-jährige Däne beschert dem SC Weiche Flensburg 08 mit seinem Tor das 2:1 im Pokalfinale gegen Phönix Lübeck.

Malente | Es war sein letztes Spiel für den SC Weiche Flensburg 08. Demnächst beginnt Martin Pitter, 22-jähriger Fußballer beim Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08, ein Studium in seiner Heimat Dänemark. Schöner hätte er sich nicht verabschieden können – am Sonntag sicherte er seinem Team den Landespokalsieg und die Teilnahme am DFB-Pokal Anfang August. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.