3. Liga : 1. FC Kaiserslautern will in Osnabrück neue Serie starten

Mit der Partie beim 2022 noch ungeschlagenen VfL Osnabrück steht für den 1. FC Kaiserslautern das nächste Duell gegen einen direkten Aufstiegskonkurrenten an. Für sein Team gelte es, wieder mit mehr Spirit auf den Platz zu gehen und kompakter zu verteidigen, forderte Trainer Marco Antwerpen vor dem Spiel der 3. Fußball-Liga am Samstag (14.00 Uhr): „Es geht jetzt darum, eine neue Serie zu starten. Wir müssen in manchen Situationen als Mannschaft wieder mehr zusammenhalten und wieder mehr Zweikämpfe bestreiten.“

Das 1:2 am Dienstag beim TSV 1860 München war die erste Niederlage seit dem 31. Oktober für den Tabellenzweiten. „Wir waren nach dem Spiel in München enttäuscht, weil unsere Serie gerissen ist. Die Spieler haben aber selbst ein gutes Gefühl dafür, was nicht so gut gelaufen ist und wo wir den Hebel ansetzen müssen“, sagte Antwerpen bei der Pressekonfere...

