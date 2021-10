2. Liga : 1. FC Nürnberg spät in Unterzahl - Remis gegen Hannover 96

Der 1.

Nürnberg | FC Nürnberg hat seinen vierten Heimsieg nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. In später Unterzahl vermieden die Franken beim 0:0 gegen Hannover 96 aber ihre erste Saisonniederlage. Die Mannschaft von Trainer Robert Klauß bleibt damit der einzige noch ungeschlagene Zweitligist. In einer über weite Strecken ernüchternden Partie vor 2...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.