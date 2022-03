2. Bundesliga : 0:3 gegen Nürnberg: Hannover 96 zurück im Abstiegskampf

Hannover 96 steckt in der 2. Fußball-Bundesliga wieder im Abstiegskampf. Der Tabellen-14. verlor am Sonntag mit 0:3 (0:1) gegen den 1. FC Nürnberg und hat jetzt nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Lukas Schleimer (26. Minute), Tom Krauß (83.) und Erik Shuranov (87.) trafen vor 14 300 Zuschauer für die nun vier Mal nacheinander siegreichen Gäste. Die besten Chancen für Hannover vergab der ehemalige Nürnberger Cedric Teuchert in der 36. und 53. Minute. Die 96er waren zu harmlos, um die reiferen und spielerisch besseren Nürnberger zu gefährden.

