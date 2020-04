Triathlon-Superstar : Frodeno schafft Ironman daheim: Über 200.000 Euro an Spenden

Bananenkuchen in Griffweite, dazu hin und wieder ein Kaffee. Jan Frodeno absolviert den Ironman daheim gut gelaunt und mit reichlich Unterstützung trotz Ausgangssperre in Spanien. Bei seiner Spendensammel-Aktion kommt schnell eine satte Summe zusammen.

Avatar_shz von dpa

11. April 2020, 17:02 Uhr

Jan Frodeno hat seinen Ironman daheim geschafft. Der dreimalige Hawaii-Champion durfte sich nach rund 8:33:40 Stunden nicht nur freuen, auch diese Herausforderung bewältigt zu haben, sondern vor allem über die Spendensumme, die zunächst zusammenkam.

«Manchmal braucht man verrückte Ideen», sagte Frodeno. Über 200.000 Euro sammelte der 38-Jährige mit seiner Aktion bis unmittelbar nach dem Ende, bei der er 3,86 Kilometer im Pool mit einer Gegenstromanlage schwamm, 180 Kilometer mit einem Rad auf einem Rollentrainer fuhr und 42,2 Kilometer auf einem Laufband absolvierte.

Das Geld soll zum einen den Helfern in Girona zugute kommen, die in erster Reihe gegen den Coronavirus kämpfen. Der andere Teil soll in die Organisation «Laureus Sports for Good» fließen.