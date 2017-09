WM-Führung zurückerobern : Formel-1-Verfolger Vettel als Singapur-Favorit unter Druck

Sebastian Vettel steht mit Ferrari beim Formel-1-Nachtrennen in Singapur unter Erfolgszwang. Mit einem Sieg auf dem Marina Bay Street Circuit an diesem Sonntag würde Vettel die Führung in der Gesamtwertung von Mercedes-Star Lewis Hamilton wieder zurückerobern.