Start in Spielberg : Formel-1-Notkalender für erste Saisonphase ohne Deutschland

Die Formel-1-Saison wird zunächst ohne ein Rennen in Deutschland beginnen.

02. Juni 2020, 11:17 Uhr

Die Motorsport-Königsklasse veröffentlichte am 2. Juni den Corona-Notkalender für die ersten acht Rennen in Europa mit dem Start am 5. Juli im österreichischen Spielberg. Ein Gastspiel in Hockenheim wird es demnach zunächst nicht geben.

Ein Überblick der ersten acht Rennen: