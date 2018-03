Turnier in Indian Wells : Federer mit Auftakt-Rekord: 17 Siege am Stück

Tennis-Star Roger Federer hat zum ersten Mal in seiner Profi-Karriere zu Saisonbeginn 17 Siege am Stück geschafft. Der 36 Jahre alte Schweizer erreichte beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells dank eines 5:7, 6:4, 6:4-Erfolgs über den Kroaten Borna Coric das Endspiel.

von dpa

17. März 2018, 22:18 Uhr

Im Finale trifft Federer am Sonntag auf Juan Martin del Potro (Argentinien) oder Milos Raonic (Kanada). Federers alte Bestmarke datiert aus dem Jahr 2006: Da gelangen ihm zu Beginn des Tennisjahres 16 Erfolge in Serie.

«An die Siegesserie denkst du während so eines Spiels keinen Augenblick lang. Andererseits sind derartige Siege viel befriedigender, als wenn alles wie aus einem Guss läuft», sagte Federer nach seinem schwer erkämpften Halbfinal-Sieg.