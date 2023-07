Fabian Hürzeler Foto: Michael Schwartz/dpa up-down up-down Fußball Zwei Spiele an einem Tag: Pauli testet auch gegen Sabah FK Von dpa | 12.07.2023, 11:47 Uhr

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli bestreitet in seinem Trainingslager im italienischen Passeiertal ein weiteres Testspiel. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, tritt die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler am Samstag gegen den aserbaidschanischen Erstligisten Sabah FK an. Die Partie wird um 12.00 Uhr angepfiffen. Für die St.-Pauli-Profis wird es ein harter Tag, denn am Samstag steht um 15.00 Uhr zudem der Test gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld auf dem Programm. In Niklas Jessen, Max Marie und Robin Müller werden am Donnerstag drei weitere U23-Spieler der Hamburger nach Südtirol reisen.