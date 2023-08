2. Bundesliga Wirbel am Schluss: Greuther Fürth und St. Pauli mit Remis Von dpa | 19.08.2023, 15:20 Uhr SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli Foto: Daniel Löb/dpa up-down up-down

Nach der Schwitzkur bei der SpVgg Greuther Fürth bleibt der FC St. Pauli in dieser Zweitligasaison ungeschlagen. Bei mehr als 30 Grad am Samstag im Sportpark Ronhof erlebten die 12.207 Fußball-Fans ein torloses Duell, das lange ohne große Höhepunkte war. Eine Chance per Dropkick von Stürmer Andreas Albers in der 85. Minute sorgte unter den Pauli-Anhängern für ein Raunen. Marcel Hartel (90.+2) scheiterte kurz vor dem Abpfiff nochmal an Fürths Torwart Jonas Urbig, ehe ein vermeintlicher Treffer von Albers (90.+5) wegen Abseitsposition nicht zählte.