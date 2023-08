DFB-Pokal Wiedersehen: St. Paulis Wahl im DFB-Pokal gegen Ex-Kollege Von dpa | 09.08.2023, 14:28 Uhr Dominik Schmidt und Hauke Wahl Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down

Hauke Wahl trifft beim Duell zwischen Fußball-Zweitligist FC St. Pauli und Atlas Delmenhorst im DFB-Pokal auf einen alten Bekannten. Der Oberligist wird von Dominik Schmidt trainiert, der mit Wahl die Innenverteidigung bei Holstein Kiel gebildet hatte. „Wir haben wirklich Seite an Seite gespielt“, sagte Wahl am Mittwoch. „Er hat mir direkt nach der Pokalauslosung geschrieben, dass wir es dann endlich schaffen, uns mal wiederzusehen.“ Die Hamburger spielen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Atlas Delmenhorst in der ersten Runde des DFB-Pokals.