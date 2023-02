Fabian Hürzeler Foto: Christian Modla/dpa/Archivbild up-down up-down 2. Bundesliga Weiter „geil“ auf Siege: Hürzeler will keine Zufriedenheit Von dpa | 24.02.2023, 10:37 Uhr

Trainer Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli will nach den Erfolgen der vergangenen Wochen in der 2. Fußball-Bundesliga keine Zufriedenheit bei seinen Spielern aufkommen sehen. „Wir haben jetzt viel Selbstvertrauen getankt, aber wichtig ist es, nach vier Siegen weiterhin hungrig zu sein, weiterhin geil darauf zu sein, Spiele gewinnen zu wollen und diesen Prozess weiterzugehen, dass keine Zufriedenheit hier einkehrt“, sagte der Coach bei der Pressekonferenz vor dem brisanten Nordduell gegen den FC Hansa Rostock (13.30 Uhr/Sky) am Sonntag.