Hansa-Rostock-Fans zünden Pyrotechnik während der Halbzeit. Das Spiel konnte nur verspätet angepfiffen werden. Foto: IMAGO/Andreas Hannig up-down up-down Risikospiel in der 2. Liga Verletzte bei Randale durch Hansa-Fans beim Spiel gegen St. Pauli Von CitynewsTV und dpa | 26.02.2023, 13:04 Uhr | Update vor 10 Min.

Wenn der FC St. Pauli auf Hansa Rostock trifft, hat die Polizei immer viel zu tun. So auch am Sonntag während des Hochrisikospiels in Hamburg. „Unsere Gastfreundschaft ist überstrapaziert worden“, sagt Paulis Präsident Oke Göttlich.