2. Bundesliga „Unfassbare Unterstützung": 12.000 St.-Pauli-Fans in Berlin? Von dpa | 28.09.2023, 10:27 Uhr | Update vor 29 Min.

Etwa 12.000 Fans wollen den FC St. Pauli am Samstagabend in Berlin beim Zweitliga-Topspiel gegen Hertha BSC unterstützen. Trainer Fabian Hürzeler hat sich deshalb schon vor diesem Auswärtsspiel an die Anhänger der Kiezkicker gewandt. „Vielen Dank für die unfassbare Unterstützung“, sagte der 30-Jährige am Donnerstag.