Flaggen des FC St. Pauli und des HSV Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down 2. Bundesliga Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli am 21. April Von dpa | 03.03.2023, 11:09 Uhr

Das Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli findet als Freitagabend-Spiel am 21. April im Volksparkstadion statt. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 26 bis 29 hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag veröffentlichte. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr. Das Hinspiel hatte der Kiezclub mit 3:0 für sich entschieden.