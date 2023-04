Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down 2. Bundesliga St. Paulis Trainer Hürzeler duldet kein Nachlassen Von dpa | 27.04.2023, 12:31 Uhr

Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli will bei seiner Mannschaft in der Schlussphase der Zweitliga-Saison keine Motivationsprobleme aufkommen sehen. „Wenn ich merke, dass irgendjemand auch nur drei Prozent nachlässt, werden wir da konsequent hereingehen und das nicht zulassen“, sagte der Trainer in einer Pressekonferenz vor der Partie gegen den abstiegsbedrohten Club Arminia Bielefeld am Samstag (13.00 Uhr/Sky) und fügte hinzu: „Wir wollen weiterhin jedes Spiel gewinnen und sind stabil im Kopf, zwei Niederlagen am Stück werfen uns nicht um.“