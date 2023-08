2. Bundesliga St. Paulis Hürzeler: Mit Video-Analysen wieder zum Torerfolg Von dpa | 30.08.2023, 10:14 Uhr FC St. Pauli - 1. FC Magdeburg Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down

St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler will die Torkrise seines Teams auch mit Video-Analysen überwinden. „Wir wollen die Spieler dahin bringen, dass sie sich dann Szenen auch selbst angucken. Dass sie versuchen, selbst zu analysieren, was sie besser machen können“, sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Braunschweig.