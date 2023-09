2. Bundesliga St. Paulis Ex-Spieler Ziereis freut sich auf FC Liverpool Von dpa | 06.09.2023, 11:43 Uhr Philipp Ziereis vom Linzer ASK Foto: Michael Schwartz/dpa/Archivbild up-down up-down

St. Paulis früherer Abwehrspieler Philipp Ziereis freut sich auf die Europa-League-Spiele gegen den englischen Top-Club FC Liverpool. „Wir haben die Gruppenauslosung zusammen am Trainingsgelände geschaut“, sagte der 30 Jahre alte Innenverteidiger vom österreichischen Erstligisten Linzer ASK der „Hamburger Morgenpost“. Vorher habe es Scherze gegeben, dass Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp zu den Gegnern zählen würde. „Und als es dann wirklich so kam, gab es natürlich einen Riesenjubel“, fügte er hinzu.