2. Bundesliga St. Pauli will nicht zum Gratulieren nach Darmstadt reisen Von dpa | 04.05.2023, 12:03 Uhr

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli will bei Spitzenreiter Darmstadt 98 Punkte sammeln und nicht zum möglichen Aufstieg gratulieren. „Ich habe einen Aufstieg schon einmal erleben dürfen. Auf Schalke, wo die dann den Platz gestürmt haben“, erinnerte sich St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler vor der Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) bei den Hessen an die vergangene Saison: „Das war schön, das einmal zu erleben. Das muss ich nicht zweimal erleben.“ Sollte der Stadtrivale Hamburger SV sein Heimspiel am Freitag gegen den SC Paderborn nicht gewinnen, könnte Darmstadt mit einem Sieg gegen die Kiezkicker die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen.