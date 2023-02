Fabian Hürzeler Foto: Daniel Reinhardt/dpa up-down up-down 2. Liga St. Pauli vor Magdeburg-Spiel: Situation immer noch brenzlig Von dpa | 16.02.2023, 11:01 Uhr

Auch nach drei Siegen in den ersten drei Spielen der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga bleiben die Verantwortlichen des FC St. Pauli vorsichtig. „Wir sind immer noch in einer brenzligen Situation“, sagte Trainer Fabian Hürzeler am Donnerstag. Mit 26 Punkten liegen die Hamburger aktuell auf Platz neun, haben aber nur sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.