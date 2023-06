Andreas Albers Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down 2. Bundesliga St. Pauli verpflichtet Andreas Albers von Jahn Regensburg Von dpa | 23.06.2023, 17:25 Uhr

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den Angreifer Andreas Albers unter Vertrag genommen. Der 33-jährige Däne wechselt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg ans Millerntor. Das gab der Hamburger Club am Freitag bekannt. Zur Vertragsdauer machte der Kiez-Club keine Angaben. „Mit Andreas Albers haben wir in der Offensive eine weitere Option, um unser Spiel variabel zu gestalten und in verschiedenen Spielphasen eine neue Komponente einzubringen“, wurde St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler zitiert. Albers spielte in den vergangenen vier Jahren in Regensburg. In 133 Zweitligaspielen kam er auf 36 Tore und 13 Vorlagen.