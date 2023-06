FC St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler Foto: Michael Schwartz/dpa up-down up-down 2. Bundesliga St. Pauli startet mit zwei Neuzugängen in die Vorbereitung Von dpa | 19.06.2023, 18:36 Uhr

Der FC St. Pauli ist als einer der ersten Clubs in die Vorbereitung für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Um 17.50 Uhr hatten Trainer Fabian Hürzeler mit 22 Spielern und drei Torhütern den Platz auf dem Trainingsgelände an der Kollaustraße betreten. Vor etwa 50 Zuschauern leitete Hürzeler die erste Trainingseinheit. Besondere Beachtung fanden dabei die beiden Zugänge Hauke Wahl (zuvor Holstein Kiel) und Philipp Treu (SC Freiburg II). Kapitän Jackson Irvine konnte aufgrund einer im Saisonendspurt erlittenen Wadenverletzung nicht mittrainieren.