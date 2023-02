FC St. Pauli - Hansa Rostock Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Fan-Ausschreitungen St. Pauli: Rostock soll Kosten für Schäden tragen Von dpa | 27.02.2023, 16:24 Uhr

Der FC St. Pauli will die Kosten für entstandene Schäden im Gästebereich bei der Partie gegen Hansa Rostock dem Ostsee-Club in Rechnung stellen. Das gab der Fußball-Zweitligist am Montag bekannt. „Im Bereich des Gästeblocks zerstörten Hansa-Anhänger Waschbecken in Sanitäranlagen, rissen Elektronik aus der Deckenverkleidung und versuchten Feuer zu legen“, teilte der Kiez-Club mit. Dabei sei ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Größenordnung entstanden